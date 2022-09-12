​Мартинес вступился за тренера после запуска хэштега «Индзаги – на выход»

«Интер» не лучшим образом начал новый сезон. Фанаты недовольны, и в социальных сетях уже можно заметить хэштег «Индзаги – на выход». За главного тренера команды вступился форвард Лаутаро Мартинес.

«Мы, футболисты, выходим на поле и принимаем решения. Тренер определяет состав, но в конечном итоге всё зависит от футболистов», - сказал Мартинес Rai Sport.

В настоящий момент «Интер» готовится к гостевому матчу Лиги чемпионов против «Виктории» из Пльзени. Команды сыграют уже во вторник, 13 сентября.

Отметим, что после шести туров «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.