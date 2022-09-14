Капитан «Виктории» назвал причины поражения от «Интера»

Капитан чешской «Виктории» Лукаш Гейда пообщался с представителями СМИ после поражения от миланского «Интера» в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда из Пльзеня уступила на своем поле со счетом 0:2.

«У нас не получилось войти в игру в стартовые 20 минут, потом мы изменили свою тактику. Стали играть немного лучше, однако соперник достаточно умело прессинговал, из-за чего у нас не получалось выбраться со своей половины поля», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После двух туров на счету «нерадзурри» стало три балла. Что касается «Виктории», то чешский коллектив пока не набрал зачетных баллов.