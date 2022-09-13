Брозович: «Матчи против «Барселоны» будут решающими для «Интера»

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович считает, что судьба команды в Лиге чемпионов будет зависеть от ближайших противостояний с «Барселоной».

Команды встретятся 4 октября в Милане, а матч в Каталонии состоится 12 числа того же месяца.

«Мы будем играть на победу во всех оставшихся поединках, но две предстоящие встречи с «Барселоной» станут для нас решающими. Мы должны продолжать биться, как делали это в Чехии», – отметил 29-летний хорват.

На счету «нерадзурри» три набранных очка после двух туров. В первом матче команда Симоне Индзаги уступила в родных стенах «Баварии» (0:2), а сегодня одолела «Викторию» Пльзень в гостях (2:0).