Индзаги: «Впереди непростой матч»

Миланский «Интер» неудачно начал свои выступления в Лиге чемпионов, в первом туре самого престижного клубного турнира Европы подопечные Симоне Индзаги сыграли с «Баварией» и проиграли со счетом 0:2.

Теперь команде предстоит сразиться с чешской «Викторией», которая в этой группе выглядит как поставщик очков. Но Индзаги не ждет легкой прогулкой, после того, как команде год назад пришлось попотеть с приднестровским «Шерифом».

- Наш первый матч оказался не лучшим, но сейчас снова важная игра. Мы в тяжелой группе, но хотим преуспеть в ней. В игре с «Викторией» будут неизбежные спады, надо будет пройти их как можно более ровно, - цитирует Индзаги официальный сайт УЕФА.