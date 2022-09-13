«Интер» без труда переиграл «Викторию»

Стартовал второй тур Лиги чемпионов. Как и предполагалось, «Интер» не оставил ни шанса «Виктории», которая оказывается откровенно слабой для матчей такого уровня. От левого угла штрафной Эдин Джеко метко пробил в цель. Итальянцы давили и имели массу моментов, а затем оказались в большинстве после опасного приема от Павла Бухи. Вскоре Джеко ассистировал Дензелу Дюмфрису, который продвинулся к воротам и удвоил перевес - 2:0.
«Интер» набрал первые очки в «группе смерти».
Видеотрансляция матча Виктория Пльзень - Интер Милан
Доступ после регистрации
Протокол игры
|20'Джеко Эдин (0:1)
|71'Дюмфрис Дензел (0:2)
Штанек Йиндрих•Перница Лудек•Гейда Лукаш•Емелка Вацлав• 22'Гавел Милан77' (Голик Либор (77') •Сикора Ян 12'72' (Бэсси Форчун (72') •Буха Павел• 62'Калвач Лукаш 15'76' (Н'Диайе Моду (76') •Влканова Адам84' (Чермак Алеш (84') •Хори Томаш72' (Ирка Эрик (72') •Москейра Джон
Онана Андре•Шкриньяр Милан•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро 61'64' (Д'Амброзио Данило (64') •Дюмфрис Дензел•Госенс Робин•Барелла Николо73' (Чалханоглу Хакан (73') •Брозович Марсело84' (Аслани Кристьян (84') •Мхитарян Генрих73' (Гальярдини Роберто (73') • 78'Джеко Эдин•Корреа Хоакин73' (Мартинес Лаутаро (73')
13 сентября. Стадион "Дусан Арена" (Пльзень).
Видео
Бан пользователя