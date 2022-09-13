«Интер» без труда переиграл «Викторию»

Стартовал второй тур Лиги чемпионов. Как и предполагалось, «Интер» не оставил ни шанса «Виктории», которая оказывается откровенно слабой для матчей такого уровня. От левого угла штрафной Эдин Джеко метко пробил в цель. Итальянцы давили и имели массу моментов, а затем оказались в большинстве после опасного приема от Павла Бухи. Вскоре Джеко ассистировал Дензелу Дюмфрису, который продвинулся к воротам и удвоил перевес - 2:0.

«Интер» набрал первые очки в «группе смерти».

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