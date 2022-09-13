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Лига чемпионов

«Интер» без труда переиграл «Викторию»

 
13 Сентября 2022 • 21:36 Комментировать
Виктория Пльзень
0:2
Интер Милан
окончен

Стартовал второй тур Лиги чемпионов. Как и предполагалось, «Интер» не оставил ни шанса «Виктории», которая оказывается откровенно слабой для матчей такого уровня. От левого угла штрафной Эдин Джеко метко пробил в цель. Итальянцы давили и имели массу моментов, а затем оказались в большинстве после опасного приема от Павла Бухи. Вскоре Джеко ассистировал Дензелу Дюмфрису, который продвинулся к воротам и удвоил перевес - 2:0.

«Интер» набрал первые очки в «группе смерти».

 

Видеотрансляция матча Виктория Пльзень - Интер Милан

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Протокол игры  
Виктория Пльзень0:2Интер Милан
  20'Джеко Эдин (0:1)
  71'Дюмфрис Дензел (0:2)
Штанек ЙиндрихПерница ЛудекГейда ЛукашЕмелка Вацлав  22'Гавел Милан 77' (Голик Либор ( 77') Сикора Ян  12' 72' (Бэсси Форчун ( 72') Буха Павел  62'Калвач Лукаш  15' 76' (Н'Диайе Моду ( 76') Влканова Адам 84' (Чермак Алеш ( 84') Хори Томаш 72' (Ирка Эрик ( 72') Москейра Джон
Запасные: Тижани МохамедТврдонь МарианПиларж ВацлавЕдличка Мартин
Онана АндреШкриньяр МиланАчерби ФранческоБастони Алессандро  61' 64' (Д'Амброзио Данило ( 64') Дюмфрис ДензелГосенс РобинБарелла Николо 73' (Чалханоглу Хакан ( 73') Брозович Марсело 84' (Аслани Кристьян ( 84') Мхитарян Генрих 73' (Гальярдини Роберто ( 73'  78') Джеко ЭдинКорреа Хоакин 73' (Мартинес Лаутаро ( 73')
Запасные: Де Врей СтефанБелланова РаульКордац АлексДармиан МаттеоХанданович СамирДимарко Федерико
13 сентября. Стадион "Дусан Арена" (Пльзень).

Видео

0:1. Гол Эдина Джеко (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:1. Гол Эдина Джеко (видео). Лига чемпионов. Футбол
Удаление Бухи (видео). Лига чемпионов. Футбол
Удаление Бухи (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:2. Гол Дензела Дюмфриса (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:2. Гол Дензела Дюмфриса (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Виктория Пльзень
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окончен Спортинг Л 2:0 Тоттенхэм 3.50 3.50 2.20
окончен Виктория Пльзень 0:2 Интер Милан 6.80 4.40 1.50
Идет 45 минута Бавария 0:0 Барселона 1.95 4.20 3.45
Идет 45 минута Ливерпуль 1:1 Аякс 1.57 4.80 5.00
Идет 45 минута Порту 0:1 Брюгге 1.46 4.80 7.00
Идет 45 минута Байер Л 0:0 Атлетико М 2.70 3.40 2.70
Идет 45 минута Марсель 0:1 Айнтрахт Фр 1.96 3.70 3.85
14.09  19:45 Шахтёр Донецк ... Селтик 3.15 3.50 2.28
14.09  19:45 Милан ... Динамо Загреб 1.27 6.00 12.00
14.09  22:00 Реал Мадрид ... РБ Лейпциг 1.59 4.60 5.20
14.09  22:00 Маккаби Хайфа ... ПСЖ 15.00 8.60 1.16
14.09  22:00 Челси ... Ред Булл Зальцбург 1.37 5.40 7.80
14.09  22:00 Копенгаген ... Севилья 3.55 3.45 2.15
14.09  22:00 Манчестер Сити ... Боруссия Д 1.21 7.40 12.00
14.09  22:00 Ювентус ... Бенфика 2.24 3.45 3.30
14.09  22:00 Рейнджерс ... Наполи 4.10 3.85 1.86
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