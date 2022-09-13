Джеко приблизился к достижению Дрогба

Нападающий «Интера» Эдин Джеко продолжает приносить пользу своей команде, несмотря на преклонный возраст.

Боснийский форвард отметился забитым мячом и результативной передачей в матче Лиги чемпионов против «Виктории» Пльзень. Как отмечает Opta, Джеко стал самым возрастным с 2014 года футболистом (36 лет и 180 дней), забившим и ассистировавшим в одном лигачемпионском поединке. Восемь лет назад Дидье Дрогба удалось то же самое в возрасте 36 лет и 259 дней.

Эдин Джеко отыграл восемь матчей за «Интер» в текущей кампании, записав себе в актив два точных удара и две голевые передачи во всех соревнованиях.