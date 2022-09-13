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Джеко приблизился к достижению Дрогба

 
13 Сентября 2022 • 21:34 Комментировать
Виктория Пльзень
0:2
Интер Милан
окончен

Нападающий «Интера» Эдин Джеко продолжает приносить пользу своей команде, несмотря на преклонный возраст.

Боснийский форвард отметился забитым мячом и результативной передачей в матче Лиги чемпионов против «Виктории» Пльзень. Как отмечает Opta, Джеко стал самым возрастным с 2014 года футболистом (36 лет и 180 дней), забившим и ассистировавшим в одном лигачемпионском поединке. Восемь лет назад Дидье Дрогба удалось то же самое в возрасте 36 лет и 259 дней.

Эдин Джеко отыграл восемь матчей за «Интер» в текущей кампании, записав себе в актив два точных удара и две голевые передачи во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дидье Дрогба Эдин Джеко Лига Чемпионов
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Идет 45 минута Ливерпуль 1:1 Аякс 1.57 4.80 5.00
Идет 45 минута Порту 0:1 Брюгге 1.46 4.80 7.00
Идет 45 минута Байер Л 0:0 Атлетико М 2.70 3.40 2.70
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14.09  22:00 Маккаби Хайфа ... ПСЖ 15.00 8.60 1.16
14.09  22:00 Челси ... Ред Булл Зальцбург 1.37 5.40 7.80
14.09  22:00 Копенгаген ... Севилья 3.55 3.45 2.15
14.09  22:00 Манчестер Сити ... Боруссия Д 1.21 7.40 12.00
14.09  22:00 Ювентус ... Бенфика 2.24 3.45 3.30
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