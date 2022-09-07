«РБ Лейпциг» может уволить Тедеско после катастрофического старта в ЛЧ

После катастрофического старта в Лиге чемпионов Доменико Тедеско может быть уволен с поста главного тренера «РБ Лейпцига». Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, «быки» уже присмотрели ему сменщика.

По данным журналиста, пост рулевого «быков» может занять экс-наставник дортмундской «Боруссии» Марко Розе.

Напомним, что в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «РБ Лейпциг» на домашнем стадионе был разгромлен украинским «Шахтёром» со счетом 1:4.

В Бундеслиге у «быков» дела обстоят тоже не лучшим образом. Клуб после пяти туров занимает лишь 11-е место в таблице.