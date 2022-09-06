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Лига чемпионов

Тедеско рассказал, что думает о «Шахтёре» перед матчем в Лиге чемпионов

 
06 Сентября 2022 • 06:43 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Шахтёр Донецк
Через 13 ч. 58 мин.

Наставник немецкого «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско высказался о предстоящей встрече с «Шахтёром» в рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Шахтёр» является доминирующей командой на Украине. Они по-прежнему остаются хорошей командой. У них отличные игроки, они сильны до мозга костей и способны создать проблемы», - передает слова главного тренера пресс-служба «быков».

Поединок между немецкой и украинской командами состоится в Лейпциге сегодня, 6 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В параллельном матче этой группы сыграют мадридский «Реал» и шотландский «Селтик».

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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РБ ЛЕЙПЦИГ ШАХТЁР ДОНЕЦК
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