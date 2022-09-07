Линекер отреагировал на разгромную победу «Шахтёра» над «РБ Лейпцигом»

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер отреагировал на сенсационную гостевую победу украинского «Шахтёра» над немецким «РБ Лейпцигом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Горняки» выиграли с разгромным счетом 4:1.

«Невероятная результативность «Шахтёра» - целых четыре гола в ворота «РБ Лейпцига», - оставил сообщение Линекер в социальных сетях.

В следующем туре еврокубка украинская команда на домашнем стадионе примет шотландский «Селтик», а «РБ Лейпцигу» предстоит гостевая встреча с действующим триумфатором Лиги чемпионов – мадридским «Реалом».