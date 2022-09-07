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Лига чемпионов

Автор дубля в ворота «РБ Лейпцига»: «Шахтёр» заслужил эту победу»

 
07 Сентября 2022 • 06:57 Комментировать
РБ Лейпциг
1:4
Шахтёр Донецк
окончен

Новичок «Шахтёра», полузащитник Марьян Швед, пообщался с журналистами после крупной гостевой победы над «РБ Лейпцигом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Горняки» выиграли со счетом 4:1, в активе хавбека два забитых мяча.

«Невероятный день. Хочу поблагодарить бога за шанс. Спасибо Украине за поддержку, мы заслужили эту победу!» - приводятся слова полузащитника на официальном сайте украинского клуба.

Напомним, что Швед пополнил ряды команды под занавес летнего трансферного окна.

Во втором туре «Шахтёр» на своем поле примет шотландский «Селтик».

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк РБ Лейпциг Марьян Швед
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