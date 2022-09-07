Голкипер «РБ Лейпцига» назвал пропущенные мячи от «Шахтёра» автоголами

Страж ворот «РБ Лейпцига» Петер Гулачи высказался о разгромном домашнем поражении от донецкого «Шахтёра» в матче стартового тура группового раунда Лиги чемпионов. Подопечные Доменико Тедеско проиграли со счетом 1:4.

«Мы показали неплохую игру, но удача была на стороне соперника. «РБ Лейпциг» допустил ошибки, за которые бы наказан. Наш тренер не виноват в этом. Все четыре пропущенных мяча можно смело называть автоголами. Мы рисковали, за что поплатились», - передает слова вратаря клубная пресс-служба.

Во втором туре групповой стадии еврокубка немецкий коллектив на выезде встретится с мадридским «Реалом».