«Шахтёр» сенсационно порвал в клочья оборону «РБ Лейпцига»

Обновлённый, «обезбразиленный» «Шахтёр» стартовал в Лиге чемпионов выездным матчем против «РБ Лейпцига». Немцы гораздо чаще контролировали мяч и угрожали чужим воротам, но игра не была для них простой.
В первом тайме Петер Гулачи «поплыл», выйдя далеко из ворот. Голкипер запаниковал с мячом и подарил его Марьяну Шведу, который мгновенным дальним ударом открыл счет. Отыгрались «быки» после перерыва, красивая комбинация была завершена Мохамедом Симаканом ударом в ближнюю девятку метров с 10. Через минуту Швед бил с 15 метров, и рикошет от ноги защитника поставил в тупик Гулачи. Ближе к концу игры «горняки» мгновенно распрямили пружину контратаки от своей штрафной, Мудрик выведен один на один с голкипером, и Михаил не сплоховал - 3:1. Все тот же Мудрик успел отдать голевую передачу, и Лассина Траоре сделал счет разгромным.
|16'Швед Марьян (0:1)
|(1:1) Симакан Мохамед57'
|58'Швед Марьян (1:2)
|76'Мудрик Михаил (1:3)
|85'Траоре Лассина (1:4)
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