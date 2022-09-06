«Шахтёр» сенсационно порвал в клочья оборону «РБ Лейпцига»

Обновлённый, «обезбразиленный» «Шахтёр» стартовал в Лиге чемпионов выездным матчем против «РБ Лейпцига». Немцы гораздо чаще контролировали мяч и угрожали чужим воротам, но игра не была для них простой.

В первом тайме Петер Гулачи «поплыл», выйдя далеко из ворот. Голкипер запаниковал с мячом и подарил его Марьяну Шведу, который мгновенным дальним ударом открыл счет. Отыгрались «быки» после перерыва, красивая комбинация была завершена Мохамедом Симаканом ударом в ближнюю девятку метров с 10. Через минуту Швед бил с 15 метров, и рикошет от ноги защитника поставил в тупик Гулачи. Ближе к концу игры «горняки» мгновенно распрямили пружину контратаки от своей штрафной, Мудрик выведен один на один с голкипером, и Михаил не сплоховал - 3:1. Все тот же Мудрик успел отдать голевую передачу, и Лассина Траоре сделал счет разгромным.