Йовичевич рассказал, что помогло «Шахтёру» разгромить «РБ Лейпциг»

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтёр» на выезде неожиданно разгромил немецкий «РБ Лейпциг» со счетом 4:1. После завершения встречи главный тренер команды Игор Йовичевич высказался о сенсационном результате.

«Мы заслужили такой результат. Когда играешь сердцем за страну, то получается так, как сегодня. Горжусь командой. Я сейчас - самый счастливый тренер в мире. Незабываемый дебют», - передает слова хорватского специалиста клубная пресс-служба «горняков».

В параллельном матче этого квартета мадридский «Реал» на выезде переиграл шотландский «Селтик» со счетом 3:0.

Во втором туре «Шахтёр» на своем поле встретится с командой из Глазго, а «РБ Лейпциг» в гостях померяется силами с «королевским клубом».