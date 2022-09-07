Тедеско - о разгроме от «Шахтёра»: «Очень сложно подобрать правильные слова»

Рулевой немецкого «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал разгромное поражение своих подопечных от донецкого «Шахтёра» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Быки» неожиданно уступили украинскому клубу со счетом 1:4.

«Мне сейчас очень сложно подобрать правильные слова. На поле было какое-то сумасшествие. Безусловно, мы все разочарованы таким результатом. Но нужно принять это поражение и двигаться дальше. Теперь фокусируем свое внимание на матче с «Боруссией» в Бундеслиге», - передает слова тренера пресс-служба «быков».

Во втором туре «РБ Лейпциг» пожалует в гости к мадридскому «Реалу».