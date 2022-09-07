Руководство «РБ Лейпцига» приняло решение об увольнении с поста главного тренера команды Доменико Тедеско, об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Причиной расторжения контракта послужили провальные результаты «быков» на старте сезона-2022/2023.

Последней каплей стало вчерашнее поражение от «Шахтёра» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. «РБ Лейпциг» на своем поле был разгромлен со счетом 1:4.

В немецкой Бундеслиге «быки» набрали пять очков в пяти турах и занимают лишь 11-е место в таблице.

Возможным преемником Тедеско у руля «РБ Лейпцига» может стать экс-наставник дортмундской «Боруссии» Марко Розе.