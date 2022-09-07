Капитан «Шахтёра» - о 4:1 с «РБ Лейпцигом»: «Даже не мог мечтать о таком результате»

Опорный полузащитник и капитан «Шахтёра» Тарас Степаненко высказался о гостевой победе над «РБ Лейпцигом» (4:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Даже не мог мечтать о таком результате. «Шахтёр» показал отличный футбол и заслуженно победил. Сейчас у нас очень сплоченный коллектив. Нам выпала очень непростая группа, но мы настроены добиться положительного результата. Хотим пройти как можно дальше по турнирной сетке», - цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.

В рамках второго тура групповой стадии ЛЧ украинский клуб примет «Селтик», а «РБ Лейпциг» отправится в гости к мадридскому «Реалу».