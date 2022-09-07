Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тедеско отреагировал на слухи об отставке из «РБ Лейпцига»

 
07 Сентября 2022 • 08:13 Комментировать
РБ Лейпциг
1:4
Шахтёр Донецк
окончен

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» разгромно поиграл на своем поле украинскому «Шахтёру» со счетом 1:4. После такого результата появилась информация о назревающем увольнении Доменико Тедеско с поста наставника команды. Специалист дал комментарий по этому поводу.

«Слухи об увольнении? Это часть тренерской работы, все происходит очень быстро», - передает слова немецкого тренера DAZN.

Кроме неудачного старта в Лиге чемпионов, команда из Лейпцига провально выступает в чемпионате Германии. После пяти туров «быки» занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Доменико Тедеско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
08:13 · Германия. Бундеслига
Тедеско отреагировал на слухи об отставке из «РБ Лейпцига»
01:14 · Германия. Бундеслига
Назван возможный кандидат на пост главного тренера «РБ Лейпцига»
06 Сентября
18:29 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Баварии» прокомментировал интерес клуба к Кейну
09:42 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Хочу играть в одной команде с Гвардиолом»
02:23 · Англия. Премьер-лига
Кан продвигает идею подписания Кейна «Баварией» следующим летом
05 Сентября
20:30 · Англия. Премьер-лига
Ковачич советовал «Челси» подписать дорогостоящего хорватского футболиста
12:49 · Германия. Бундеслига
Кан: «Коман – один из лучших футболистов мира»
04 Сентября
20:28 · Германия. Бундеслига
Гладбахская «Боруссия» в меньшинстве не сумела отыграться в поединке против «Майнца»
20:10 · Германия. Бундеслига
Зоммер установил новый рекорд Бундеслиги
18:33 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» надеется, что Кейн не подпишет новый контракт с «Тоттенхэмом» слухи
18:26 · Германия. Бундеслига
«Герта» Шварца победила в первый раз в сезоне и покинула зону вылета
16:26 · Германия. Бундеслига
​В «РБ Лейпциге» отреагировали на слухи об отставке Тедеско
16:10 · Англия. Премьер-лига
​Холанн: «Мне было жаль Левандовски» 6
15:21 · Германия. Бундеслига
Мане почти два часа раздавал автографы
12:14 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» собирается уволить Тедеско 1
Все новости
Рекомендуем