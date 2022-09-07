Тедеско отреагировал на слухи об отставке из «РБ Лейпцига»

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» разгромно поиграл на своем поле украинскому «Шахтёру» со счетом 1:4. После такого результата появилась информация о назревающем увольнении Доменико Тедеско с поста наставника команды. Специалист дал комментарий по этому поводу.

«Слухи об увольнении? Это часть тренерской работы, все происходит очень быстро», - передает слова немецкого тренера DAZN.

Кроме неудачного старта в Лиге чемпионов, команда из Лейпцига провально выступает в чемпионате Германии. После пяти туров «быки» занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.