Защитник «Бенфики»: Было важно лишить «Аякс» свободного пространства

Аргентинский защитник «Бенфики» Николас Отаменди поделился с журналистами эмоциями после победы над «Аяксом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отаменди сказал, что лиссабонская команда заслужила выход в следующий раунд. Защитник отметил, что было очень важно лишить амстердамский клуб свободного пространства, с чем оборона «Бенфики» успешно справилась. Николас добавил, что все игроки «Бенфики» великолепно защищались и заслужили победу.

Напомним, что в ответном поединке лиссабонский клуб обыграл «Аякс» со счётом 1:0 и вышел в четвертьфинал.