Тен Хаг пояснил причины поражения «Аякса»

Амстердамский «Аякс» прекратил свои выступления в Лиге чемпионов, уступив в ответном матче в рамках 1/8 финала турнира лиссабонской «Бенфике». Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг раздосадован поражением, но попробовал объяснить его причины.

- Несмотря на поражение, мы уверенно действовали в нападении, хотя нам не хватало креативности. Жаль, что из-за секундной невнимательности мы попрощались с Лигой чемпионов. Почему поздно начал менять игроков? Был уверен, что футболисты стартового состава справятся. Игровая инициатива была на нашей стороне, поэтому не было причин что-либо менять, - считает тен Хаг, слова которого цитирует официальный сайт УЕФА.