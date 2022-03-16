Тадич: Мы играли лучше, но проиграли

Амстердамский «Аякс» прекратил свои выступления в Лиге чемпионов, уступив в ответном матче в рамках 1/8 финала турнира лиссабонской «Бенфике». Капитан амстердамцев Душан Тадич очень расстроен произошедшим, так как считает - его команда играла куда лучше, нежели соперник. «Аякс» не может выиграть в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов с 1996 года.

- Мы играли лучше, а «Бенфика» не создала ничего, кроме одного штрафного удара. «Аякс» доминировал, но один эпизод все испортил. Это просто немыслимо, - считает капитан амстердамского клуба, слова которого цитирует пресс-служба УЕФА.