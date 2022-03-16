Луис Суарес сватает «Барселоне» «могильщика» амстердамского «Аякса»

Амстердамский «Аякс» покинул Лигу чемпионов после поражения от «Бенфики», а приговорил хозяев к поражению гол 23-летнего уругвайского форварда Дарвина Нуньеса. За его успехами внимательно следит Луис Суарес - он считает, что Нуньес может стать достойным лидером уругвайской сборной и перехватить эстафетную палочку из его, Суареса, рук. Нуньес привлекается в сборную Уругвая с 2019 года, он провел шесть матчей и забил уже два гола.

- Я пятнадцать лет играю на высшем уровне, и что-то понимаю в нападающих. Я уже говорил «Барсе», чтобы обратили внимание на него, он очень хорош, - цитирует Суареса BBC Sport.