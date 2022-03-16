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Тренер «Бенфики» поблагодарил болельщиков за поддержку

16 Марта 2022 • 10:25 Комментировать
Аякс
0:1
Бенфика
окончен

Наставник лиссабонской «Бенфики» Нельсон Вериссимо выразил благодарность всем болельщикам за активную поддержку.

Вериссимо сказал, что матч для «Бенфики» получился очень сложным, но футболистам очень сильно помогла поддержка болельщиков. Тренер «орлов» отметил, что хотел бы поблагодарить всех фанатов, которые были на трибунах и тех, кто болел за лиссабонский клуб у экранов телевизоров.

Напомним, что «Бенфика» минимально переиграла амстердамский «Аякс» со счётом 1:0 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Лига Чемпионов Нельсон Вериссимо
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