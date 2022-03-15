Наставник «Аякса» настраивается на победу над «Бенфикой»

Амстердамскому «Аяксу» предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики», и наставник «аяксидов» Эрик тен Хаг верит в то, что его команда одержит общую победу. В первом матче «Аякс» дважды вел в счете, но «Бенфика» каждый раз сравнивала счет.

- С начала года мы - лучшая команда в Нидерландах. Нам надо лишь чуть прибавить и выиграть у «Бенфики». В принципе, уже на данный момент можно назвать сезон успешным с точки зрения выступлений в Лиге чемпионов. Но, конечно же, всегда хочется пройти дальше, а начать надо с победы в игре с «Бенфикой», - заявил тен Хаг, слова которого цитирует официальный сайт УЕФА.