Генич уверен, что «Бенфика» даст бой «Аяксу»

Российский комментатор Константин Генич поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка в Лиге чемпионов между «Бенфикой» и «Аяксом».

Генич сказал «РБ-Спорт», что «Аякс» в первом матче, который завершился вничью со счётом 2:2, играл с небольшим запасом, но в последних встречах голландского чемпионата амстердамская команда буквально вымучивала победы. Комментатор отметил, что «Бенфике» нечего терять, да и все лидеры в строю, так что «орлы» дадут «Аяксу» бой.

Напомним, что ответная встреча между «Аяксом» и «Бенфикой» состоится сегодня в 23.00 по московскому времени.