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Лига чемпионов

Генич уверен, что «Бенфика» даст бой «Аяксу»

15 Марта 2022 • 10:52 Комментировать
Аякс
...
Бенфика
1.40 5.30 7.20
Через 10 ч. 32 мин.

Российский комментатор Константин Генич поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка в Лиге чемпионов между «Бенфикой» и «Аяксом».

Генич сказал «РБ-Спорт», что «Аякс» в первом матче, который завершился вничью со счётом 2:2, играл с небольшим запасом, но в последних встречах голландского чемпионата амстердамская команда буквально вымучивала победы. Комментатор отметил, что «Бенфике» нечего терять, да и все лидеры в строю, так что «орлы» дадут «Аяксу» бой.

Напомним, что ответная встреча между «Аяксом» и «Бенфикой» состоится сегодня в 23.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Аякс Лига Чемпионов Константин Генич
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АЯКС БЕНФИКА
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15.03  23:00 Аякс ... Бенфика 1.46 4.70 7.00
15.03  23:00 Манчестер Юнайтед ... Атлетико М 2.11 3.35 3.75
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