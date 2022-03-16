«Аякс» не может победить в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов с 1996 года

Амстердамский «Аякс» уступил в домашнем матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов португальской «Бенфике». Этот матч продолжил удивительную серию «Аякса» в Лиге чемпионов - команда не может победить в домашнем матче плей-офф ЛЧ с далекого 1996 года.

Двадцатого марта 1996 года «Аякс» благодаря голу Кики Мусампы одолел дортмундскую «Боруссию» с минимальным счетом - и это была последняя победа «Аякса» дома, причем тогда «Аякс» еще выступал на своем старом стадионе. Иначе говоря, «Аякс» еще ни разу не побеждал на «Амстердам Арене» в плей-офф Лиги чемпионов, хотя стадион в этом году отмечает четверть века.