Полузащитник «Бенфики» Вайгль: Я измождён, но счастлив

Немецкий полузащитник «Бенфики» Юлиан Вайгль высказался после выхода своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Вайгль сказал, что он очень измождён, но счастлив от того, что лиссабонский клуб сумел выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Немецкий футболист отметил, что все игроки «Бенфики» прекрасно понимали, что нужно будет очень много бегать и биться до самого конца. Юлиан добавил, что сейчас важно только то, что «орлы» прошли дальше.

Напомним, что «Бенфика» минимально переиграла амстердамский «Аякс» со счётом 1:0 и по сумме двух матчей вышла в следующий раунд плей-офф.