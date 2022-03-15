«Аякс» объявил стартовый состав на матч с «Бенфикой»

Еще одним сегодняшним матчем в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов станет поединок между «Аяксом» и «Бенфикой», который состоится в Амстердаме. В первом матче нидерландский клуб дважды вел в счете, но каждый раз португальская команда сравнивала счет. Накануне игры главный тренер амстердамского клуба Эрик тен Хаг объявил стартовый состав.

«Аякс»: Онана, Тимбер, Альварес, Гравенберх, Тадич. Антони, Мазрауи, Блинд, Мартинес, Алле, Бергхёйс.

Матч между «Аяксом» и «Бенфикой» начнется в двадцать три часа по московскому времени, следить за его событиями можно будет в онлайн-трансляции.