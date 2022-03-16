«Аякс» давил весь матч, но проиграл «Бенфике» дома и покинул Лигу чемпионов

В матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «Аякс» принимал «Бенфику» на своём поле.

Знатно лихорадило «Аякс» и «Бенфику» перед важнейшим матчем, что ещё добавляло интриги в и без того зрелищное противостояние. «Аякс» стал очень много пропускать – 7 голов за последние 5 матчей, что вообще редкость в Эредивизи. Футболисты Тен Хага даже умудрились проиграть скромному «Гоу Эхед Иглс». А «Бенфика» за пять последних матчей три раза сыграла вничью. При этом, команда Нелсона Вериссиму тоже не встречала на своём пути серьёзных соперников.

Показали команды, что находятся не в лучшей форме и во втором матче плей-офф. «Аякс» на правах хозяев забрал инициативу, раскачивал оборону «Бенфики», душил прессингом, но не хватало голландцам привычной остроты. А португальцы играли довольно просто, бей вперёд – игра придёт. Мог матч развиться по более весёлому сценарию, но быстрый гол Алле не засчитали.

Хотя сам Себастьян сделал всё круто – элегантным касанием замкнул кросс Блинда. Однако по ходу атаки в офсайд залез Душан Тадич, повлиявший на развитие эпизода, «Аяксу» пришлось быстренько свернуть радость. Интересно, что почти сразу Дарвин Нуньес вышел на рандеву с голкипером хозяев, но и тут был зафиксирован офсайд, не позволивший Андре Онане толково вступить в игру.

В пределах правил команды редко создавали моменты. Запомнился дальний удар Райна Гравенберха, заставившего Влаходимоса взмыть к перекладине. Упал в штрафной площади «Бенфики» Алле, всему стадиону показалось, что нарушение со стороны Отаменди было, но Карлос дель Серро ничего подобного не заметил. С течением времени преимущество «Аякса» всё увеличивалось и увеличивалось. И не особо понятно было, на что рассчитывает «Бенфика».

Однако время текло, а забить хозяевам так и не удавалось. Вроде и атаки хорошие проходили, но не хватало конкретики в завершении. После сольного прохода Антони вновь пытался заработать пенальти Гравенберх, но вновь промолчал свисток арбитра. Казалось, что вот-вот рассыплется оборона «Бенфики» и хозяева закатят свой законный гол, но случилось ровным счётом наоборот.

Алехандро Гримальдо шикарно навесил со штрафного, а Дарвин Нуньес выиграл верховую борьбу и отправил мяч в сетку – 0:1. Первым и единственным ударом в створ ворот забила «Бенфика». Этот гол и решил судьбу двухматчевого противостояния. «Аякс» владел преимуществом, гораздо больше атаковал, но не забил, поэтому и вылетает из Лиги чемпионов. «Бенфика» идёт дальше, команду Нелсона Вериссиму ждёт четвертьфинал Лиги чемпионов.