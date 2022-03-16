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Лига чемпионов

«Аякс» давил весь матч, но проиграл «Бенфике» дома и покинул Лигу чемпионов

16 Марта 2022 • 01:00 Комментировать (2)
Аякс
0:1
Бенфика
окончен

В матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «Аякс» принимал «Бенфику» на своём поле.

Протокол игры  
Аякс 0:1Бенфика
  77'Нуньес Дарвин (0:1)
Онана АндреМазрауи НуссерТимбер Юррьен   83'Мартинес ЛисандроБлинд Дэйли   90'Гравенберх Райан   90'Альварес Эдсон  82' (Броббей Брайан (  82') АнтониБергёйс Стивен  82' (Классен Дэви (  82') Тадич ДушанАлле Себастьян
Запасные: Перейра Данило IIТейлор КеннетСетфорд ЧарлиТальяфико НиколасКудус МохаммедРенсх ДевайнДарами МохаммедТытонь ПшемыславШуурс ПеррЛабьяд Закария
Влаходимос ОдиссейЖилберто Жуниор  90' (Лазаро Валентино (  90') Отаменди НиколасВертонген ЯнГримальдо АлехандроАдель Таарабт  46' (Мейте Суалихо (  46') Вайгль ЮлианСилва РафаРамуш Гонсалу   67'  90' (Бернарду Паулу (  90') Эвертон Соарес  72' (Яремчук Роман (  72') Нуньес Дарвин  81' (Гонсалвеш Диогу (  81')
Запасные: Алмейда АндреPereira AraujoРодригес Фелипе IIМариу ЖоауРадоньич НеманьяДиаш ЖильЛейте Элтон
15 марта. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

Знатно лихорадило «Аякс» и «Бенфику» перед важнейшим матчем, что ещё добавляло интриги в и без того зрелищное противостояние. «Аякс» стал очень много пропускать – 7 голов за последние 5 матчей, что вообще редкость в Эредивизи. Футболисты Тен Хага даже умудрились проиграть скромному «Гоу Эхед Иглс». А «Бенфика» за пять последних матчей три раза сыграла вничью. При этом, команда Нелсона Вериссиму тоже не встречала на своём пути серьёзных соперников.

Показали команды, что находятся не в лучшей форме и во втором матче плей-офф. «Аякс» на правах хозяев забрал инициативу, раскачивал оборону «Бенфики», душил прессингом, но не хватало голландцам привычной остроты. А португальцы играли довольно просто, бей вперёд – игра придёт. Мог матч развиться по более весёлому сценарию, но быстрый гол Алле не засчитали.

Хотя сам Себастьян сделал всё круто – элегантным касанием замкнул кросс Блинда. Однако по ходу атаки в офсайд залез Душан Тадич, повлиявший на развитие эпизода, «Аяксу» пришлось быстренько свернуть радость. Интересно, что почти сразу Дарвин Нуньес вышел на рандеву с голкипером хозяев, но и тут был зафиксирован офсайд, не позволивший Андре Онане толково вступить в игру.

В пределах правил команды редко создавали моменты. Запомнился дальний удар Райна Гравенберха, заставившего Влаходимоса взмыть к перекладине. Упал в штрафной площади «Бенфики» Алле, всему стадиону показалось, что нарушение со стороны Отаменди было, но Карлос дель Серро ничего подобного не заметил. С течением времени преимущество «Аякса» всё увеличивалось и увеличивалось. И не особо понятно было, на что рассчитывает «Бенфика».

Однако время текло, а забить хозяевам так и не удавалось. Вроде и атаки хорошие проходили, но не хватало конкретики в завершении. После сольного прохода Антони вновь пытался заработать пенальти Гравенберх, но вновь промолчал свисток арбитра. Казалось, что вот-вот рассыплется оборона «Бенфики» и хозяева закатят свой законный гол, но случилось ровным счётом наоборот.

Алехандро Гримальдо шикарно навесил со штрафного, а Дарвин Нуньес выиграл верховую борьбу и отправил мяч в сетку – 0:1. Первым и единственным ударом в створ ворот забила «Бенфика». Этот гол и решил судьбу двухматчевого противостояния. «Аякс» владел преимуществом, гораздо больше атаковал, но не забил, поэтому и вылетает из Лиги чемпионов. «Бенфика» идёт дальше, команду Нелсона Вериссиму ждёт четвертьфинал Лиги чемпионов.

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окончен Аякс 0:1 Бенфика 1.35 5.50 8.50
окончен Манчестер Юнайтед 0:1 Атлетико М 2.25 3.20 3.70
16.03  23:00 Лилль ... Челси 4.70 3.60 1.82
16.03  23:00 Ювентус ... Вильярреал 1.82 3.55 4.80
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