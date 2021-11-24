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Лига чемпионов

«Неудовлетворительный результат»: Хави остался недоволен ничьей с «Бенфикой»

24 Ноября 2021 • 08:35 Комментировать
Барселона
0:0
Бенфика
окончен

Новоиспеченный рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес дал интервью после домашнего матча с лиссабонской «Бенфикой» в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

«Мои подопечные были лучше соперника. «Барса» провела хороший матч, но нам не хватило гола. Если бы забили, то можно было бы говорить об отличном выступлении. Но мы заработали лишь один балл. Считаю этот результат неудовлетворительным», - приводит слова специалиста портал Goal.com.

Перед заключительным туром «сине-гранатовые» идут на втором месте в таблице группы Е, опережая «Бенфику» на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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