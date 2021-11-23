Альба: Матч с «Бенфикой» - это финал

Во вторник, 23-го ноября, «Барселона» и «Бенфика» в очном противостоянии будут решать судьбу второго места в группе Лиги чемпионов. Каталонцы намерены взять у соперника реванш за разгромное поражение в Португалии, а защитник Жорди Альба отметил важность предстоящего поединка.

«По сути, завтра нас ждет финал. Это решающий матч, но мы уверены в себе. Команда мотивирована, жаждет отомстить португальцам. Думаю, мы хорошо их изучили, знаем о козырях. Например, нам надо опасаться их контратак. Надеюсь, свою роль также сыграет фактор домашних трибун», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Стоит упомянуть, что в случае победы «сине-гранатовые» гарантируют себе выход в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.