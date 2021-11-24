«Барселона» с «Бенфикой» не смогли забить, «Аталанта» едва отыгралась в Швейцарии

«Барселона» с «Бенфикой» играли в матче Лиги чемпионов, важном с точки зрения борьбы за второе место в группе. Каталонцы привычно чаще катали мяч, вот только обилия опасных моментов не было. А из созданного ничего реализовать не получилось. Лиссабонцы особо в атаке не отметились - нули остались гореть на табло.
В параллельном матче играли «Янг Бойз» и «Аталанта». Команда Алексея Миранчука, который продолжает томиться на скамейке запасных, дважды вела в счете и в который раз в сезоне провалила концовку, едва не упустив всё. Правда, на 88-й минуте удалось уйти от поражения благодаря удару только-только вышедшего на поле Луиса Муриэля - 3:3.
Протокол игры
Тер Штеген Марк-Андре • Араухо Рональд 86' ( Дест Серджино ( 86') • Пике Херард • 49'Ленгле Клеман 86' ( Гарсия Эрик ( 86') • Демир Юсуф 66' ( Дембеле Усман ( 66') • Бускетс Серхио • Де Йонг Френки • Альба Жорди • Гонсалес Нико • Гави • Депай Мемфис
Запасные: Де Йонг Люк • Бальде Алехандро • Пуч Рикард • Пенья Иньяки • Юмтити Самуэль • Нето Мурара • Мингеса Оскар • Коутиньо Филиппе
Влаходимос Одиссей • Алмейда Андре • Отаменди Николас • Вертонген Ян • Жилберто Жуниор • Вайгль Юлиан • Мариу Жоау 49' 59' ( Нуньес Дарвин ( 59') • Гримальдо Алехандро 36' 81' ( Сеферович Харис ( 81') • Силва Рафа 70' ( Лазаро Валентино ( 70') • Эвертон Соарес 70' ( Пицци Луиш ( 70') • Яремчук Роман 59' ( Адель Таарабт ( 59')
Запасные: Мейте Суалихо • Ферру • Родригес Фелипе II • Лейте Элтон • Рамуш Гонсалу • Свилар Миле • Фернандеш Жедсон
23 ноября. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
Протокол игры
|10' Сапата Дуван (0:1)
|(1:1) Сибачо Жордан 39'
|51' Паломино Хосе (1:2)
|(2:2) Сьерро Венсан 81'
|(3:2) Хефти Сильван 84'
|88' Муриэль Луис (3:3)
Февр Гийом • Хефти Сильван • 66'Бюрги Николас • Лаупер Сандро • Гарсия Улиссес • 22'Эбишер Мишель • Мартинс Кристофер 88' ( Канга Вилфрид ( 88') • Ридер Фабиан 67' ( Мамбимби Феликс ( 67') • Элиа Мешак 67' ( Сьерро Венсан ( 67') • Сибачо Жордан • Нгамале Муми 44'
Запасные: Лустенбергер Фабиан • Янкевиц Александр • Лефор Жордан • Майер Нико • Масейрас Кентен • Туре Янник • Цбинден Леандро • Шпильман Марвин • Сулеймани Миралем
Муссо Хуан • Толой Рафаэл • Демирал Мерих 63' 71' ( Джимсити Берат ( 71') • Паломино Хосе • Дзаппакоста Давиде 46' ( Пеццелла Джузеппе ( 46') • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо 78' ( Пессина Маттео ( 78') • Меле Йоаким 87' ( Муриэль Луис ( 87') • Малиновский Руслан • Пашалич Марио 72' ( Коопмейнерс Теун ( 72') • Сапата Дуван 90'
Запасные: Миранчук Алексей • Спортьелло Марко • Иличич Йосип • Скальвини Джорджио • Пикколи Роберто • Росси Франческо
23 ноября. Стадион "Стад де Суиз" (Берн).
Не хватает опыта и хладнокровия половине команды.
Араухо на высоте, один из тех, кто не из дрим-тим, но с классом всё в порядке.
Дерзкий Юсуф может. Остальные под вопросом.
Выход Дембеле, как обычно, сделал игру насыщенной шансами.
Старается команда. Игру можно оценить позитивно.
кстати - Люк де Йонг сегодня лишним в штрафной бы не был.
Фиг с ними, с лигами.))) Нам бы игру обрести.
про Коута я промолчу. наверное даже Хави понял, что толку от бразильянина совсем мало. надежда на возвращение Фати с Педри, ну и дядька Алвес должен научить молодёжь как надо родину (Барсу) любить.