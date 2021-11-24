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Лига чемпионов

«Барселона» с «Бенфикой» не смогли забить, «Аталанта» едва отыгралась в Швейцарии

24 Ноября 2021 • 00:55 Комментировать (7)
Барселона
0:0
Бенфика
окончен

«Барселона» с «Бенфикой» играли в матче Лиги чемпионов, важном с точки зрения борьбы за второе место в группе. Каталонцы привычно чаще катали мяч, вот только обилия опасных моментов не было. А из созданного ничего реализовать не получилось. Лиссабонцы особо в атаке не отметились - нули остались гореть на табло.

В параллельном матче играли «Янг Бойз» и «Аталанта». Команда Алексея Миранчука, который продолжает томиться на скамейке запасных, дважды вела в счете и в который раз в сезоне провалила концовку, едва не упустив всё. Правда, на 88-й минуте удалось уйти от поражения благодаря удару только-только вышедшего на поле Луиса Муриэля - 3:3.

Протокол игры  
Барселона 0:0 Бенфика
Тер Штеген Марк-Андре Араухо Рональд   86' (Дест Серджино (   86') Пике Херард   49' Ленгле Клеман   86' (Гарсия Эрик (   86') Демир Юсуф   66' (Дембеле Усман (   66') Бускетс Серхио Де Йонг Френки Альба Жорди Гонсалес Нико Гави Депай Мемфис
Запасные: Де Йонг Люк Бальде Алехандро Пуч Рикард Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Нето Мурара Мингеса Оскар Коутиньо Филиппе
Влаходимос Одиссей Алмейда Андре Отаменди Николас Вертонген Ян Жилберто Жуниор Вайгль Юлиан Мариу Жоау   49'   59' (Нуньес Дарвин (   59') Гримальдо Алехандро   36'   81' (Сеферович Харис (   81') Силва Рафа   70' (Лазаро Валентино (   70') Эвертон Соарес   70' (Пицци Луиш (   70') Яремчук Роман   59' (Адель Таарабт (   59')
Запасные: Мейте Суалихо Ферру Родригес Фелипе II Лейте Элтон Рамуш Гонсалу Свилар Миле Фернандеш Жедсон
23 ноября. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
Протокол игры  
Янг Бойз 3:3 Аталанта
    10' Сапата Дуван (0:1)
(1:1) Сибачо Жордан 39'    
    51' Паломино Хосе (1:2)
(2:2) Сьерро Венсан 81'    
(3:2) Хефти Сильван 84'    
    88' Муриэль Луис (3:3)
Февр Гийом Хефти Сильван   66' Бюрги Николас Лаупер Сандро Гарсия Улиссес   22' Эбишер Мишель Мартинс Кристофер   88' (Канга Вилфрид (   88') Ридер Фабиан   67' (Мамбимби Феликс (   67') Элиа Мешак   67' (Сьерро Венсан (   67') Сибачо Жордан Нгамале Муми   44'
Запасные: Лустенбергер Фабиан Янкевиц Александр Лефор Жордан Майер Нико Масейрас Кентен Туре Янник Цбинден Леандро Шпильман Марвин Сулеймани Миралем
Муссо Хуан Толой Рафаэл Демирал Мерих   63'   71' (Джимсити Берат (   71') Паломино Хосе Дзаппакоста Давиде   46' (Пеццелла Джузеппе (   46') Де Рон Мартен Фройлер Ремо   78' (Пессина Маттео (   78') Меле Йоаким   87' (Муриэль Луис (   87') Малиновский Руслан Пашалич Марио   72' (Коопмейнерс Теун (   72') Сапата Дуван   90'
Запасные: Миранчук Алексей Спортьелло Марко Иличич Йосип Скальвини Джорджио Пикколи Роберто Росси Франческо
23 ноября. Стадион "Стад де Суиз" (Берн).



 

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Бенфика Барселона Аталанта Янг Бойз
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Pol-black
24 Ноября 2021 в 01:01
Дембеле хоть и вышел неплохо, но его пижонство сродни пижонству Депая просто обесценило все его финты. беда в том, что сейчас этот чудик смотрится офигенно на фоне пока ещё не спелых молодых дарований.
779
24 Ноября 2021 в 00:59
Победа была бы справедлива, но не срослось.
Не хватает опыта и хладнокровия половине команды.
Араухо на высоте, один из тех, кто не из дрим-тим, но с классом всё в порядке.
Дерзкий Юсуф может. Остальные под вопросом.
Выход Дембеле, как обычно, сделал игру насыщенной шансами.
Старается команда. Игру можно оценить позитивно.
Pol-black
24 Ноября 2021 в 01:06
было заметно желание играть. пока тренер новый, такое случается. посмотрим, что будет с этим желанием спустя месяц к примеру.
кстати - Люк де Йонг сегодня лишним в штрафной бы не был.
Pol-black
24 Ноября 2021 в 00:59
две равные по классу команды играли - Барса и Бенфика. результат по игре, хотя и могли забить обе команды. когда там Барса играла в Лиге Европы?
779
24 Ноября 2021 в 01:01
Привет, Pol-black!
Фиг с ними, с лигами.))) Нам бы игру обрести.
Pol-black
24 Ноября 2021 в 01:04
привет! пока не вижу, с кем. молодёжь конечно хорошая растёт, но проблемы в обороне остаются, в опорной зоне только Буся, а в атаке кроме мальчиков играют дриблёры, которым их фишки важнее результата.
про Коута я промолчу. наверное даже Хави понял, что толку от бразильянина совсем мало. надежда на возвращение Фати с Педри, ну и дядька Алвес должен научить молодёжь как надо родину (Барсу) любить.
779
24 Ноября 2021 в 01:08
Вот так малыми шажками и сделаем боевую единицу.)))
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окончен Динамо Киев 1:2 Бавария
окончен Вильярреал 0:2 Манчестер Юнайтед
окончен Барселона 0:0 Бенфика
окончен Лилль 1:0 Ред Булл Зальцбург
окончен Севилья 2:0 Вольфсбург
окончен Челси 4:0 Ювентус
окончен Янг Бойз 3:3 Аталанта
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