«Барселона» с «Бенфикой» не смогли забить, «Аталанта» едва отыгралась в Швейцарии

«Барселона» с «Бенфикой» играли в матче Лиги чемпионов, важном с точки зрения борьбы за второе место в группе. Каталонцы привычно чаще катали мяч, вот только обилия опасных моментов не было. А из созданного ничего реализовать не получилось. Лиссабонцы особо в атаке не отметились - нули остались гореть на табло.

В параллельном матче играли «Янг Бойз» и «Аталанта». Команда Алексея Миранчука, который продолжает томиться на скамейке запасных, дважды вела в счете и в который раз в сезоне провалила концовку, едва не упустив всё. Правда, на 88-й минуте удалось уйти от поражения благодаря удару только-только вышедшего на поле Луиса Муриэля - 3:3.





