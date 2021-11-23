​Дембеле и Дест восстановились

На официальном сайте «Барселоны» был опубликован список игроков, которые готовы сыграть против «Бенфики» во вторник вечером в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. В списке оказались защитник Серджино Дест и нападающий Усман Дембеле. Отмечается, что эти футболисты восстановились из-за травм.

Что касается лазарета «Барселоны», то в нём числятся Ансу Фати, Мартин Брайтвайт, Педри, Серхио Агуэро и Серхи Роберто.

Матч «Барселона» - «Бенфика» стартует 23 ноября в 23:00 по московскому времени. Эту игру рассудит арбитр из России Сергей Карасёв. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.