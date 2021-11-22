Жорже Жезуш: «При Хави игроки «Барселоны» выглядят более уверенными»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал шансы его команды в предстоящем матче против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Специалист отметил, что болельщикам не стоит ждать такой легкой победы, которая была в первом поединке, ведь при Хави Эрнандесе каталонцы стали совершенно другим коллективом.

«Не до конца осознаем, что ждать от соперника. У них новый тренер с новыми идеями. Сейчас Хави пытается заставить футболистов действовать более динамично. При нем игроки выглядят более уверенными в себе. Тем более, мы будем играть на «Камп Ноу». Но, нам надо решать свои задачи», - заявил Жезуш на пресс-конференции.