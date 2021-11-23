Хави устроил революцию в «Барселоне»

Легенда «сине-гранатовых» вернулась в клуб в качестве главного тренера. Хави пришёл в сложный период для «Барсы». Амбициозный наставник сразу же начал действовать – были проведены масштабные реформы и установлена тотальная дисциплина. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об изменениях, которые случились в «Барселоне» с приходом Хави на тренерский мостик.

На минувших выходных «Барселона» вырвала победу у «Эспаньола» (1:0). Наставник сразу же столкнулся с давлением, но на столь значимой должности по-другому быть не может. Назначение Хави на пост главного тренера можно сравнить с приходом Юргена Клоппа в «Ливерпуль». Тогда немец тоже принял разобранный клуб, нуждающийся в тотальной перезагрузке. Именно этим и занялся Хави с первых дней. Были введены правила, которые контролируются лично тренерским штабом. Например, футболисты должны появиться на клубной базе за полтора часа до начала тренировки. Кроме того, игрокам запрещается покидать дом, если до матча остаётся менее 48 часов.

На своей первой пресс-конференции Хави заявил, что сначала нужно установить дисциплину и правила, и лишь после этого можно будет говорить об атаке и защите. Единственный игрок, которому в первые дни удалось разозлить Хави, – это Усман Дембеле. Сначала француз не приехал вовремя на тренировку, а затем перепутал расписание и не появился на занятии. Самое забавное в том, что новый тренер рассчитывает на Усмана, как на потенциального лидера коллектива. Учитывая то, что Дембеле и другие футболисты часто попадали в лазарет, Хави принял решение уволить руководителя медицинского штаба «Барселоны» Рамона Канала. Уже не первый год напрашивалось такое решение, ведь каталонские футболисты постоянно страдают от мышечных травм и рецидивов.

Хави намерен вернуть футболистам психологию победителя. Многие годы «Барса» ассоциировались с клубом, который выходит на газон ради уничтожения оппонента. Несколько лет назад сложно было представить, что «Барселона» обыгрывает «Сельту» 3:0, но в итоге не может выиграть такой матч. Однако под руководством Кумана «сине-гранатовые» доказали, что это возможно. Хави рассчитывает на Жорди Альбу, Серхио Бускетса и Жерара Пике – ветеранов, которые помнят вкус трофеев. При этом наставник пообещал, что играть за былые заслуги они не будут – придётся доказывать на тренировках наравне со всеми.

Что касается тактики, новый наставник не дал конкретного ответа. Хави считает, что не так уж и важно, по какой схеме будет играть команда, ведь если футболисты будут понимать требования и стиль, то смогут подстроиться под любую формацию. То есть специалист не кричит о том, что нужно возвращать доминирующий стиль. Сейчас ему важнее дисциплина, которой совершенно не было при Вальверде и Сетьене. Хави рассчитывает на прогресс молодёжи. В каталонском дерби кроме Гави, Эрика Гарсии и Нико сыграл еще и 17-летний новичок основного состава Ильяс Ахомаш, разрывающий на фланге соперников за счёт дриблинга. Похоже, все футболисты, за исключением Дембеле, уже осознали, что начинается новая эпоха – жесткой руки тренера и тотальной дисциплины.

Владислав АВРАМЕНКО