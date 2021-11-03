У Левандовски больше голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, чем у «Барселоны» ударов в створ

Сыгранный четвертый тур Лиги чемпионов в квартете Е, где находятся «Барселона», «Бавария» и киевское «Динамо», запомнился занимательной статистикой.

Дело в том, что нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски оформил хет-трик в ворота португальской команды, тем самым забив уже свой восьмой гол в текущем розыгрыше самого престижного турнира Старого Света.

Примечательно, что «Барселона» в свою очередь за все четыре матча сумела лишь семь раз пробить в створ ворот соперников, свидетельствует портал Opta. При этом, каталонцы отметились лишь двумя мячами в поединках против «Динамо». Данный показатель – худший в новой истории каталонцев.