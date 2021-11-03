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Лига чемпионов

У Левандовски больше голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, чем у «Барселоны» ударов в створ

03 Ноября 2021 • 21:49 Комментировать
Динамо Киев
...
Бавария
23.11 20:45

Сыгранный четвертый тур Лиги чемпионов в квартете Е, где находятся «Барселона», «Бавария» и киевское «Динамо», запомнился занимательной статистикой.

Дело в том, что нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски оформил хет-трик в ворота португальской команды, тем самым забив уже свой восьмой гол в текущем розыгрыше самого престижного турнира Старого Света.

Примечательно, что «Барселона» в свою очередь за все четыре матча сумела лишь семь раз пробить в створ ворот соперников, свидетельствует портал Opta. При этом, каталонцы отметились лишь двумя мячами в поединках против «Динамо». Данный показатель – худший в новой истории каталонцев. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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