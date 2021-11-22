Хави – о тренерском дебюте в Лиге чемпионов: «Я люблю испытания»

Уже во вторник, 23-го ноября, новоиспеченный главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес дебютирует в Лиге чемпионов в новой роли. Соперником каталонцев станет «Бенфика», разгромившая их в первом матче.

Наставник испанского гранда на встрече с журналистами рассказал, как проходит подготовка команды к противостоянию.

«Нам предстоит сразиться с сильным оппонентом. Но, мы готовы к этому и хотим приблизиться к выходу в плей-офф. «Барселона» должна доказать португальцам, что умеет лучше играть в футбол. С нетерпением жду поединка. Это прекрасная возможность, серьезное испытание. Я люблю испытания. Считаю, что многое зависит от настроя тренера, от его решений», - приводит слова специалиста официальный сайт клуба.