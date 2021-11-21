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Лига чемпионов

​Карасёв назначен на матч «Барселоны» в Лиге чемпионов

21 Ноября 2021 • 12:41 Комментировать
Барселона
...
Бенфика
1.60 4.50 5.00
23.11 23:00

На страницах официального сайта УЕФА была размещена информация о судейских назначениях на вторничные матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Назначение получил и российский рефери Сергей Карасёв. Он будет работать на «Камп Ноу» на игре «Барселоны» против «Бенфики».

У мониторов ВАР Сергею Карасёву помогут итальянцы Массимилиано Иррати и Паоло Валери.

Отметим, что это будет второй матч Хави на тренерском мостике «Барселоны». В первом «сине-гранатовые» минимально обыграли «Эспаньол» в Ла Лиге благодаря голу Мемфиса Депая с пенальти.

Добавим, что «Барселона» и «Бенфика» борются за место в плей-офф Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Барселона Сергей Карасёв
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