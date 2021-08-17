«Шахтёр» выиграл в гостях у «Монако», несмотря на вдохновенную игру Александра Головина

В матче квалификации Лиги чемпионов сошлись «Монако» и донецкий «Шахтёр».

«Спартак» быстро завершил путь по квалификации Лиги чемпионов, поэтому переключаем внимание на команды, которые близки российскому болельщику. И так получилось, что они попали друг на друга в последнем раунде квалификации. «Монако» Александра Головина против очень бразильского, но всё же донецкого «Шахтёра». Только победитель двухраундовой дуэли окажется на групповом этапе Лиги чемпионов.

К счастью, перед игрой с «Шахтёром» залечил свою травму Александр Головин, и увидели мы полузащитника сборной России в старте «Монако». А это значит, монегаски были настроены максимально. «Горняки» по традиции были наполнены бразильцами – Маркос Антонио, Тете, Педриньо и Майкон создали атакующую группу. На острие действовал Лассина Траоре, а по флангу барражировал техничный израильтянин Манор Соломон.

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Несмотря на хозяйский статус «Монако» донецкие футболисты вкатились в матч намного лучше. Легко проходили скоростные атаки, бразильцы вообще комбинировали без страха, будто играли с украинским середняком. Логичным венцом смелого начала стал быстрый гол «Шахтёра», забитый на 19-й минуте. У штрафной площади «Монако» гости затеяли очередную комбинацию, Соломон в падении протолкнул на Педриньо, а тот пробросил мяч мимо трёх защитников, вывалился на Маецки и пробил мимо него – 0:1.

Только после этого «Монако» проснулся и до конца первого тайма создал несколько шансов на ответный гол. Но сравнять счёт тогда не сумел. Очень активен был Александр Головин. Сначала он сам приложился со средней дистанции – чуть выше ворот пролетел мяч. Потом от угла поля подал на Бадьяшиля. Бенуа замыкал дальнюю штангу и уже видел перед собой пустой угол, но попасть в него не сумел. Отличный шанс получил и Бен-Йеддер, оказавшийся с мячом внутри штрафной площади. Виссам сразу пробил в угол, но Трубин задел мяч, отправив того за переделы поля.

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Второй тайм начался с бразильской замены у «Шахтёра»: Алан Патрик вышел вместо автора гола Педриньо, а у «Монако» никак не унимался Головин. Опять шикарный удар Александра прилетел из-за штрафной площади. Мяч вильнул в угол, но Трубин справился с очень сложной задачей и отвёл угрозу. Ещё один момент упустил Бен-Йеддер, пробивший в Трубина после обостряющей передачи Желсона. И тут прогремела судьбоносная замена для «Монако». Александр Головин уступил своё место Диопу, видимо, из-за травмы не смог продолжить матч российский полузащитник.

В концовке игра заметно поскучнела. Виной тому и хаотичные атаки «Монако», и «Шахтёр», которому уже некуда было спешить. Только удар Боаду заставил понервничать Де Дзерби. И то в этом эпизоде Трубин потерял ворота, едва коснувшись мяча, который далее врезался в штангу. Удержал «Шахтёр» победный счёт, тем самым громко «высказав» желание оказаться в групповом турнире Лиги чемпионов. А вот Нико Ковачу нужно думать. Кроме Головина, у «Монако» сегодня никто не сыграл на уровне.