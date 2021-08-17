Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 174 Комментарии
Лига чемпионов

«Шахтёр» выиграл в гостях у «Монако», несмотря на вдохновенную игру Александра Головина

17 Августа 2021 • 23:52 Комментировать (1)
Монако
0:1
Шахтёр Донецк
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

В матче квалификации Лиги чемпионов сошлись «Монако» и донецкий «Шахтёр».

Протокол игры  
Монако 0:1 Шахтёр Донецк
    19' Педриньо II (0:1)
Маецки Радослав Сидибе Джибриль Марипан Гильермо Бадьяшиль Бенуа Кайо Энрике Желсон Мартиньш   67' (Дьятта Крепен (   67') Фофана Юссуф   46' (Лукас Жан (   46') Чуамени Орельен Головин Александр   60' (Диоп Софьян (   60') Бен-Йеддер Виссам   67' (Боаду Мирон (   67') Фолланд Кевин
Запасные: Дисаси Аксель Якобс Исмаил Исидор Вилсон Манноне Вито Фабрегас Сеск Павлович Страхиня Агилар Рубен Матазо Элио
Трубин Анатолий Додо Домилсон Витао1 Марлон Матвиенко Николай Педриньо II   46' (Патрик Алан (   46'   90') Антонио Маркос Майкон Барберан   74' (Степаненко Тарас (   74'   87') Тете   89' (Марлос Ромеро (   89') Манор Соломон   66' (Коноплянка Евгений (   66') Траоре Лассина   90' (Сикан Даниил (   90')
Запасные: Исмаили Гонсалвес Кривцов Сергей Дентиньо Мудрик Михаил Корниенко Виктор Конопля Ефим Пятов Андрей
17 августа. Стадион "Луи II".

 

«Спартак» быстро завершил путь по квалификации Лиги чемпионов, поэтому переключаем внимание на команды, которые близки российскому болельщику. И так получилось, что они попали друг на друга в последнем раунде квалификации. «Монако» Александра Головина против очень бразильского, но всё же донецкого «Шахтёра». Только победитель двухраундовой дуэли окажется на групповом этапе Лиги чемпионов.

К счастью, перед игрой с «Шахтёром» залечил свою травму Александр Головин, и увидели мы полузащитника сборной России в старте «Монако». А это значит, монегаски были настроены максимально. «Горняки» по традиции были наполнены бразильцами – Маркос Антонио, Тете, Педриньо и Майкон создали атакующую группу. На острие действовал Лассина Траоре, а по флангу барражировал техничный израильтянин Манор Соломон.

Embed from Getty Images

Несмотря на хозяйский статус «Монако» донецкие футболисты вкатились в матч намного лучше. Легко проходили скоростные атаки, бразильцы вообще комбинировали без страха, будто играли с украинским середняком. Логичным венцом смелого начала стал быстрый гол «Шахтёра», забитый на 19-й минуте. У штрафной площади «Монако» гости затеяли очередную комбинацию, Соломон в падении протолкнул на Педриньо, а тот пробросил мяч мимо трёх защитников, вывалился на Маецки и пробил мимо него – 0:1.

Только после этого «Монако» проснулся и до конца первого тайма создал несколько шансов на ответный гол. Но сравнять счёт тогда не сумел. Очень активен был Александр Головин. Сначала он сам приложился со средней дистанции – чуть выше ворот пролетел мяч. Потом от угла поля подал на Бадьяшиля. Бенуа замыкал дальнюю штангу и уже видел перед собой пустой угол, но попасть в него не сумел. Отличный шанс получил и Бен-Йеддер, оказавшийся с мячом внутри штрафной площади. Виссам сразу пробил в угол, но Трубин задел мяч, отправив того за переделы поля.

Embed from Getty Images

Второй тайм начался с бразильской замены у «Шахтёра»: Алан Патрик вышел вместо автора гола Педриньо, а у «Монако» никак не унимался Головин. Опять шикарный удар Александра прилетел из-за штрафной площади. Мяч вильнул в угол, но Трубин справился с очень сложной задачей и отвёл угрозу. Ещё один момент упустил Бен-Йеддер, пробивший в Трубина после обостряющей передачи Желсона. И тут прогремела судьбоносная замена для «Монако». Александр Головин уступил своё место Диопу, видимо, из-за травмы не смог продолжить матч российский полузащитник.

В концовке игра заметно поскучнела. Виной тому и хаотичные атаки «Монако», и «Шахтёр», которому уже некуда было спешить. Только удар Боаду заставил понервничать Де Дзерби. И то в этом эпизоде Трубин потерял ворота, едва коснувшись мяча, который далее врезался в штангу. Удержал «Шахтёр» победный счёт, тем самым громко «высказав» желание оказаться в групповом турнире Лиги чемпионов. А вот Нико Ковачу нужно думать. Кроме Головина, у «Монако» сегодня никто не сыграл на уровне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Шахтёр Донецк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
18 Августа 2021 в 00:04
Ну ВДОХНОВЛЕННЫЙ романтический Головин пожалуй и правда был лучшим у Монако , а бразильский Шахтер был потехничнее и удачливее , но кайфа смотреть совсем не было ... переключился на Шериф )) ох и насмеялся )) там ТАКИЕ персонажи , черные черные молдаване с чубами дусили хорватов )) ужас какой то понабирали фиг знает кого , но посмотрите у них один шаг и они в груповой стадии ЛЧ , но там только ОДИН молдаванин , и вот хочется спросить у молдаван если конечно есть здесь такие -- ребята вы гордитесь ,,своей ,, командой ???
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю 1.18 7.5 14
окончен Монако 0:1 Шахтёр Донецк
окончен Шериф 3:0 Динамо Загреб 4.7 3.2 1.9
18.08  22:00 Мальмё ... Лудогорец 2 3.35 4
18.08  22:00 Янг Бойз ... Ференцварош 1.57 4 6.3
18.08  22:00 Бенфика ... ПСВ 2.15 3.55 3.3
Все матчи
Новости
17 Августа
23:53 · Лига чемпионов
Молдова в ожидании Лиги чемпионов: «Шериф» в первом матче разгромил загребское «Динамо»
21:30 · Лига чемпионов
«Монако» - «Шахтёр» - 0:1 (закончен) 1
19:52 · Лига чемпионов
​Заваров ответил на вопрос о возможных проблемах Головина с въездом на Украину
18:37 · Лига чемпионов
​Украинец Степаненко: «В «Монако» нет ярких индивидуальностей»
17:41 · Лига чемпионов
​Стало известно, какой тренер потратил на трансферы больше всех с 2000 года 1 фото
12:50 · Лига чемпионов
Головин - в заявке «Монако» на игру с «Шахтёром»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» никогда не сможет выиграть ЛЧ, даже отмена лимита не поможет» 1
09:18 · Лига чемпионов
Ковач: «Шахтёр» - очевидный фаворит в матчах с «Монако» 2
02:09 · Лига чемпионов
Монако - Шахтёр: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Августа
20:09 · Лига чемпионов
​«Бенфика» - ПСВ: прогноз на матч Лиги чемпионов – 18 августа 2021
16:31 · Лига чемпионов
9 клубов, создававших Суперлигу, вернулись в Ассоциацию европейских клубов
15 Августа
17:50 · Лига чемпионов
​«Шериф» - «Динамо» Загреб: прогноз на матч Лиги чемпионов – 17 августа 2021
17:30 · Лига чемпионов
«Монако» - «Шахтёр»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 17 августа 2021
14 Августа
13:24 · Лига чемпионов
Агент Головина оценил готовность россиянина к матчу с «Шахтёром»
12 Августа
19:22 · Лига чемпионов
​УЕФА представит систему, которая может заменить финансовый фэйр-плей 1
Все новости
Рекомендуем
 