​Головин был лучшим в матче с «Шахтёром» - фанаты «Монако»

«Монако» проиграл «Шахтёру» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов со счётом 0:1. При этом россиянин Александр Головин был признан лучшим игроком монегасков по итогам поединка. Об этом говорится на клубном сайте «красно-белых».

По итогам проведённого опроса Александр Головин получил 33% голосов. Для российского атакующего полузащитника это первая подобная награда в сезоне 2021/2022.

Ответный матч между «Шахтёром» и «Монако» пройдёт через неделю, 25 августа, в Харькове. Александр Головин и компания постараются отыграться и всё-таки шагнуть в групповой этап Лиги чемпионов.