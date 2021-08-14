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Лига чемпионов

Агент Головина оценил готовность россиянина к матчу с «Шахтёром»

14 Августа 2021 • 13:24 Комментировать
Монако
...
Шахтёр Донецк
17.08 22:00
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Футбольный агент Олег Артёмов, который представляет интересы российского хавбека «Монако» Александра Головина, высказался о травме своего клиента.

«Не сказал бы, что что-то серьезное. Думаю, к «Шахтёру» Саша будет готов», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Головин травмировался во вчерашнем поединке чемпионата Франции против «Лорьяна» (0:1). Сегодня, 14 августа, Александр прошел медобследование, которое не выявило серьезных проблем.

Первый матч против донецкого «Шахтёра» в раунде плей-офф Лиги чемпионов состоится во вторник, 17 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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