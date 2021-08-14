Агент Головина оценил готовность россиянина к матчу с «Шахтёром»

Футбольный агент Олег Артёмов, который представляет интересы российского хавбека «Монако» Александра Головина, высказался о травме своего клиента.

«Не сказал бы, что что-то серьезное. Думаю, к «Шахтёру» Саша будет готов», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Головин травмировался во вчерашнем поединке чемпионата Франции против «Лорьяна» (0:1). Сегодня, 14 августа, Александр прошел медобследование, которое не выявило серьезных проблем.

Первый матч против донецкого «Шахтёра» в раунде плей-офф Лиги чемпионов состоится во вторник, 17 августа.