Фабрегас: «Будем много работать, чтобы пройти «Шахтёр»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас высказался по поводу предстоящих матчей против донецкого «Шахтёра» в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Я очень рад, что мы сумели выйти в следующий раунд, так как это придаст нам уверенности. Выход в групповой этап станет итогом нашей работы в минувшем сезоне. Мы будем много работать, чтобы обыграть «Шахтёр» и приблизиться к своей мечте - игре в Лиге чемпионов», - цитирует полузащитника официальный сайт французского клуба.

Напомним, что в третьем квалификационном раунде «Монако» обыграло чешскую «Спарту» с общим счётом 5:1. Один из голов французского клуба забил полузащитник сборной России Александр Головин.