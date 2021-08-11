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Лига чемпионов

Фабрегас: «Будем много работать, чтобы пройти «Шахтёр»

11 Августа 2021 • 17:15 Комментировать
Монако
...
Шахтёр Донецк
17.08 22:00
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас высказался по поводу предстоящих матчей против донецкого «Шахтёра» в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Я очень рад, что мы сумели выйти в следующий раунд, так как это придаст нам уверенности. Выход в групповой этап станет итогом нашей работы в минувшем сезоне. Мы будем много работать, чтобы обыграть «Шахтёр» и приблизиться к своей мечте - игре в Лиге чемпионов», - цитирует полузащитника официальный сайт французского клуба.

Напомним, что в третьем квалификационном раунде «Монако» обыграло чешскую «Спарту» с общим счётом 5:1. Один из голов французского клуба забил полузащитник сборной России Александр Головин.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Шахтёр Донецк Cеск Фабрегас
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