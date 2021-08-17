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Головин - в заявке «Монако» на игру с «Шахтёром»

17 Августа 2021 • 12:50 Комментировать
Монако
...
Шахтёр Донецк
Через 9 ч. 1 мин.
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Тренерский штаб «Монако» определился с заявкой команды на предстоящий поединок с донецким «Шахтёром» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба монегасков, российский хавбек Александр Головин, получивший повреждение в последнем матче, попал в заявочный лист французского коллектива.

Первый матч между «Монако» и «Шахтёром» пройдет на стадионе «Луи II» сегодня, 17 августа. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния поведет Liveresult.ru.

Ответный поединок состоится в Харькове 25 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Шахтёр Донецк Александр Головин
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