Де Дзерби одержал с «Шахтёром» 6 побед в 7 матчах на старте сезона

Донецкий «Шахтёр» удачно выступает в текущем сезоне под руководством нового главного тренера Роберто де Дзерби. «Горняки» отпраздновали шесть побед в семи проведенных встречах при итальянском наставнике.

В последнем поединке, состоявшемся 17 августа, украинский клуб на выезде одолел «Монако» со счетом 1:0. Ответная встреча между командами в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдет в среду, 25 августа. Победитель противостояния шагнет в основной раунд еврокубка.

Де Дзерби занял пост рулевого донецкого коллектива по окончании сезона-2020/2021. Тренер подписал с клубом контракт на два года. До переезда на Украину он работал в «Сассуоло».