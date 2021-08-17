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​Украинец Степаненко: «В «Монако» нет ярких индивидуальностей»

17 Августа 2021 • 18:37 Комментировать
Монако
...
Шахтёр Донецк
Через 2 ч. 22 мин.
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Во вторник вечером «Монако» и «Шахтёр» схлестнутся в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Ставки высоки, ведь только одна из этих команд окажется в основной сетке самого престижного клубного турнира континента.

Хавбек украинской команды Тарас Степаненко дал комментарий по поводу «Монако». Он отметил, что в составе соперника есть несколько качественных форвардов, но в то же время сказал, что монегаски представляют собой молодую команду.

«Думаю, соперник больше играет в командный футбол. Ярких индивидуальностей, которые могли бы тащить команду, там нет», - высказался Степаненко, чьи слова приводятся на страницах клубного сайта «горняков». Тарас добавил, что звёздный Сеск Фабрегас не является твёрдым игроком основы «Монако».

Отметим, что за «Монако» выступает россиянин Александр Головин.

Следить за матчем «Монако» - «Шахтёр» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Шахтёр Донецк Тарас Степаненко
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17.08  22:00 Ред Булл Зальцбург ... Брондбю 1.16 8 16
17.08  22:00 Монако ... Шахтёр Донецк
17.08  22:00 Шериф ... Динамо Загреб 4.7 3.2 1.9
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