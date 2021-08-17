Ковач: «Шахтёр» - очевидный фаворит в матчах с «Монако»

Наставник «Монако» Нико Ковач пообщался с представителями СМИ в преддверии встречи с донецким «Шахтёром» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Нам будет противостоять серьезная команда. «Шахтёр» регулярно выступает в основном раунде ЛЧ. Я считают донецкую команду очевидным фаворитом. Эти матчи можно сравнить с финалом. Мы готовы к противостоянию как физически, так и морально», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Первый поединок состоится на стадионе «Луи II» во вторник, 17 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи будет организована на Liveresult.ru.