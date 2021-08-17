Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 195 Комментарии
Лига чемпионов

Ковач: «Шахтёр» - очевидный фаворит в матчах с «Монако»

17 Августа 2021 • 09:18 Комментировать (1)
Монако
...
Шахтёр Донецк
Через 12 ч. 5 мин.
1000 рублей бесплатная ставка

Наставник «Монако» Нико Ковач пообщался с представителями СМИ в преддверии встречи с донецким «Шахтёром» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Нам будет противостоять серьезная команда. «Шахтёр» регулярно выступает в основном раунде ЛЧ. Я считают донецкую команду очевидным фаворитом. Эти матчи можно сравнить с финалом. Мы готовы к противостоянию как физически, так и морально», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Первый поединок состоится на стадионе «Луи II» во вторник, 17 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи будет организована на Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Шахтёр Донецк Нико Ковач
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
17 Августа 2021 в 09:28
Понаблюдаем за Головиным- зря или не зря Карпин его вызвал!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.08  22:00 Ред Булл Зальцбург ... Брондбю 1.17 7.3 17
17.08  22:00 Монако ... Шахтёр Донецк
17.08  22:00 Шериф ... Динамо Загреб 4.7 3.2 1.9
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Августа
09:18 · Лига чемпионов
Ковач: «Шахтёр» - очевидный фаворит в матчах с «Монако» 1
02:09 · Лига чемпионов
Монако - Шахтёр: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Августа
20:09 · Лига чемпионов
​«Бенфика» - ПСВ: прогноз на матч Лиги чемпионов – 18 августа 2021
16:31 · Лига чемпионов
9 клубов, создававших Суперлигу, вернулись в Ассоциацию европейских клубов
15 Августа
17:50 · Лига чемпионов
​«Шериф» - «Динамо» Загреб: прогноз на матч Лиги чемпионов – 17 августа 2021
17:30 · Лига чемпионов
«Монако» - «Шахтёр»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 17 августа 2021
14 Августа
13:24 · Лига чемпионов
Агент Головина оценил готовность россиянина к матчу с «Шахтёром»
12 Августа
19:22 · Лига чемпионов
​УЕФА представит систему, которая может заменить финансовый фэйр-плей 1
18:58 · Лига Европы
Тухель рассказал, что выход Аррисабалаги был запланирован
16:58 · Лига Европы
Эмери: «Представлять «Вильярреал» – гордость для меня» 1
16:40 · Лига чемпионов
​Уткин: «Спартак» в игре с «Бенфикой» выглядел пришибленным доской»
14:24 · Лига Европы
Смородская считает, что Карасёву следовало встать на колено перед матчем за Суперкубок УЕФА 3
13:06 · Лига чемпионов
«Спартак» показал, что осталось за кадром ответного матча с «Бенфикой» видео
10:13 · Лига чемпионов
Тухель - первый тренер «Челси», выигравший Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА
10:07 · Лига чемпионов
Морено: «Челси» - лучший клуб мира»
Все новости
Рекомендуем
 