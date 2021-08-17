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​Заваров ответил на вопрос о возможных проблемах Головина с въездом на Украину

17 Августа 2021 • 19:52 Комментировать
Монако
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На следующей неделе «Шахтёр» и «Монако» проведут ответный поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов. Учитывая напряжённые отношения между Украиной и Россией, встал вопрос о том, могут ли возникнуть какие-то проблемы у Александра Головина с въездом на Украину. На этот вопрос для РБК ответил Александр Заваров, который является известным украинским тренером.

По словам Заварова, на Украине не возникает проблем с въездом спортсменов из других стран.

«Тот же Головин может спокойно приехать на Украину», - поделился своим мнением Заваров.

«Шахтёр» и «Монако» сыграют в Харькове в среду, 25 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Шахтёр Донецк Александр Головин
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