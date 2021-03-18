Индзаги: «Бавария» - одна из тех команд, против которых нереально играть на равных»

Наставник римского «Лацио» Симоне Индзаги высказался об ответном поединке с мюнхенской «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянцы потерпели поражение со счетом 1:2.

«Есть команды, против которых нереально играть на равных. «Бавария» входит в их число.

Что касается нашего выступления в Лиге чемпионов, то я полностью доволен. Команда преодолела групповой этап без поражений. В противостоянии с «Баварией» мы старались не опускать руки, хотели показать хорошую игру. «Лацио» покинул турнир на позитивной ноте», - приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Жеребьевка 1/4 финала состоится в Ньоне 19-го марта.