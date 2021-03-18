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Флик подвёл итоги матча с «Лацио»

18 Марта 2021, 11:45,

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после победы над римским «Лацио» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб одолел итальянцев со счетом 2:1.

«Для меня была важна победа в этом матче. Соперник хорошо оборонялся, но я считаю, что мы заслуженно выиграли. Жаль, что «Бавария» снова пропустила.

Жеребьевка? Если я назову команду, против которой не хочу играть, она обязательно нам достанется», - приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

«Бавария» обыграла «Лацио» по сумме двух матчей с общим счетом 6:2 (4:1, 2:1). Соперник мюнхенского гранда по 1/4 финала определится на завтрашней жеребьевке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Лацио, Ханс-Дитер Флик
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