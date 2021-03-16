​Нойер не сыграет с «Лацио»

Основной голкипер «Баварии» Мануэль Нойер не сыграет против «Лацио». Как сообщает немецкий Sport1, Нойер пропустил тренировку мюнхенской команды во вторник утром. Проблем со здоровьем у вратаря нет, просто тренерский штаб решил предоставить одному из лидеров отдых.

Ворота «Баварии» в игре Лиги чемпионов против «Лацио» в среду будет защищать Александр Нюбель. Он перебрался в мюнхенский клуб прошлым летом и пока сыграл за команду только дважды – против «Атлетико» в Лиге чемпионов и против «Дюрена» в Кубке Германии.

Стоит напомнить, что в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» разнесла «Лацио» на выезде со счётом 4:1.