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​Нойер не сыграет с «Лацио»

16 Марта 2021, 16:12,

Основной голкипер «Баварии» Мануэль Нойер не сыграет против «Лацио». Как сообщает немецкий Sport1, Нойер пропустил тренировку мюнхенской команды во вторник утром. Проблем со здоровьем у вратаря нет, просто тренерский штаб решил предоставить одному из лидеров отдых.

Ворота «Баварии» в игре Лиги чемпионов против «Лацио» в среду будет защищать Александр Нюбель. Он перебрался в мюнхенский клуб прошлым летом и пока сыграл за команду только дважды – против «Атлетико» в Лиге чемпионов и против «Дюрена» в Кубке Германии.

Стоит напомнить, что в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» разнесла «Лацио» на выезде со счётом 4:1.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Мануэль Нойер, Александр Нюбель
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