«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов

В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» играла против римского «Лацио». Подопечные Ханса-Дитера Флика на классе разобрались с итальянцами со счетом 2:1.

Согласно сведениям в «Твиттере» OptaJean, немецкий гранд в 19-й раз пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов. Это рекордное достижение. Мюнхенский коллектив побил рекорд каталонской «Барселоны», которая выходила в четвертьфинал 18 раз.

«Бавария» легко победила «Лацио» по сумме двух матчей со счетом 6:2 (4:1, 2:1). Соперника по 1/4 финала мюнхенская команда узнает в пятницу, 19-го марта, во время жеребьевки.